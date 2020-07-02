02.07.2020 (07:15)
В Забайкалье артиллеристы ВВО «огневым валом» уничтожили опорные пункты условных террористов
В Забайкальском крае на полигоне «Красный Яр» военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа «огневым валом» накрыли условные оборонительные позиции крупного бандформирования.
Боевые стрельбы выполнялись расчетами 152 мм гаубиц 2А65 в составе двух подразделений при активном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов комплекса «Орлан-10».
В ходе стрельбы расчеты артиллерийских орудий также выполнили тактический прием «сползание огня».
Применение новейшего тактического приема позволило переносить огонь, в ходе стрельбы, от переднего края обороны «террористов» в их тыл с минимальными интервалами и таким образом нанести максимальные потери.
При ведении огня также были применены и другие тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
Помимо этого, выполнена разведка целей с использованием современных звукометрических станций и комплексов артиллерийской разведки.
Особое внимание было уделено организации управления и взаимодействия между огневыми, техническими и тыловыми подразделениями.
Всего к практическим стрельбам было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.