02.07.2020 (07:15)

В Забайкалье артиллеристы ВВО «огневым валом» уничтожили опорные пункты условных террористов

В Забайкальском крае на полигоне «Красный Яр» военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа «огневым валом» накрыли условные оборонительные позиции крупного бандформирования.

Боевые стрельбы выполнялись расчетами 152 мм гаубиц 2А65 в составе двух подразделений при активном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов комплекса «Орлан-10».

В ходе стрельбы расчеты артиллерийских орудий также выполнили тактический прием «сползание огня».

Применение новейшего тактического приема позволило переносить огонь, в ходе стрельбы, от переднего края обороны «террористов» в их тыл с минимальными интервалами и таким образом нанести максимальные потери.

При ведении огня также были применены и другие тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Помимо этого, выполнена разведка целей с использованием современных звукометрических станций и комплексов артиллерийской разведки.

Особое внимание было уделено организации управления и взаимодействия между огневыми, техническими и тыловыми подразделениями.

Всего к практическим стрельбам было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.



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