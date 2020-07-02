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02.07.2020 (04:50)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями на кубок начальника ОГРВ ПРРМ, посвящённый 25-ой годовщине образования соединения.

В турнире приняли участие 10 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы, из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.

По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла 3 мотострелковая рота, второе место – 5 мотострелковая рота, команда роты охраны заняла первое место.

В завершении турнира победителям вручили кубок и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования
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