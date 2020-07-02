02.07.2020 (04:50)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями на кубок начальника ОГРВ ПРРМ, посвящённый 25-ой годовщине образования соединения.
В турнире приняли участие 10 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы, из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла 3 мотострелковая рота, второе место – 5 мотострелковая рота, команда роты охраны заняла первое место.
В завершении турнира победителям вручили кубок и грамоты.
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