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02.07.2020 (06:00)

Команда ВВО выполнила норматив по прохождению маршрута на «отлично» в рамках Всероссийского этапа конкурса «Армейский запас»

В Забайкальском крае на базе соединения материально технического обеспечения Восточного военного округа проходят конкурсы на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) вещевой службы Вооруженных Сил Российской Федерации «Армейский запас».

Для проведения одного из этапов конкурса на полевом автодроме развернут маршрут с преодолением препятствий. Военнослужащие в составе команды преодолевают труднодоступную местность на передвижной полевой бане ППБ-32. На пути обязательная остановка. На специально подготовленной площадке участники экипируются в общевойсковой защитный комплект (ОЗК). В ОЗК военнослужащие преодолевают условную зараженную местность. После прохождения маршрута участники конкурса разворачивают полевые бани.

Команда Восточного военного округа выполнила норматив по прохождению маршрута, развертыванию полевой бани. Военнослужащие показали результат свыше оценки «отлично» пройдя необходимый маршрут за 27 мин. 11 сек.

В соревнованиях принимают участие свыше 90 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы
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