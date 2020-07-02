02.07.2020 (05:30)

В ВВО более 2 тысяч гранатометчиков приступили к боевым стрельбам

В Восточном военном округе военнослужащие гранатометных подразделений мотострелковых соединений приступили к боевым стрельбам. Всего в шести регионах ВВО в мероприятии задействовано более 2 тысяч военнослужащих.

При проведении боевых стрельб активно применяется опыт современных вооруженных конфликтов, в частности на полигонах моделируется ситуация по нападению условного противника с применением легкобронированных автомобилей.

Расчеты гранатометчиков ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении до 350 метров.

Для проведения занятий использованы мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника.

Ранее на 16-ти полигонах ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

На практическом этапе занятий военнослужащие учатся вести разведку, определять виды целей и расстояние до них, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальной дальности гранатами повышенной бронепробиваемости, а также живую силу выстрелами с взрывателем мгновенного действия.

Особое внимание на сборах уделяется обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице