02.07.2020 (05:15)
В ВВО в ходе «северного завоза» будет доставлено порядка 40 тысяч тонн грузов
В ходе стартовавших мероприятий «северного завоза» в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будет доставлено порядка 40 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения.
В том числе более 11 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, около 21 тысяч тонн твердого топлива, около 500 тонн продовольствия, более 70 тонн вещевого имущества, а также грузы различного назначения.
Доставка будет осуществляться как силами Тихоокеанского флота, так и силами сторонних организаций.
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