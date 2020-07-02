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02.07.2020 (05:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились состязания среди снайперов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл заключительный этап конкурса на звание лучшего снайпера.

В рамках конкурса снайперы выполнили три упражнения. По условиям первого упражнения снайперам давалось 5 патронов и 2 минуты для поражения грудной мишени с концентрическими кругами, дальность до которой составляла 300 метров. При выполнении второго упражнения снайперам необходимо было поразить мишень заложник-террорист, расположенную на расстоянии 100 метров за 10 секунд после выполнения физической нагрузки. В ходе третьего упражнения снайперам ОГРВ ПРРМ необходимо было за 10 секунд поразить 5 мишеней в виде окружностей диметром 8 сантиметров, расположенных на расстоянии 100 метров.

В завершении состязания среди снайперов ОГРВ ПРРМ была выявлена лучшая снайперская пара и лучший снайпер, которым вручили грамоты и сувениры. Победители представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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