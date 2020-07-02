02.07.2020 (06:50)

В Приморье завершилось учение инженерных подразделений и артиллерии ВВО

С артиллерийскими подразделениями и расчетами БЛА Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа, состоялось тактическое учение по прикрытию наведения паромной переправы от средств поражения условного противника.

В ходе учения подразделения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» (БЛА) применялись для разведки позиций артиллерии условного противника. Операторы БЛА оперативно обнаружили позиции минометов и самоходных артиллерийских установок «противника» и передали их координаты на пункт управления огнем самоходных артиллерийских установок «Акация».

В свою очередь имитационные мишени были уничтожены залпами САУ. После чего артиллеристы выполнили оперативную смену огневых позиций.

Прикрытие огнем артиллерии позволило военнослужащим понтонно-переправочного подразделения Восточного военного округа с помощью буксирных катеров (БМК-460) оперативно навести паромную переправу.

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