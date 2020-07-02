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02.07.2020 (06:40)

Творческие коллективы ТОФ выступили во Владивостоке с концертами для военнослужащих соединений и воинских частей флота

1 июля в ряде воинских частей Тихоокеанского флота, дислоцированных во Владивостоке, прошли концерты флотских творческих коллективов.

С пилотной программой, которая готовится специально ко Дню Военно-Морского Флота России, перед моряками соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота выступили артисты оркестра штаба ТОФ. Творческий коллектив представил на суд зрителей 15 музыкальных композиций. Концерт состоялся под открытым небом прямо на причале Корабельной набережной Владивостока.

Артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) дали концерт на приёмно-техническом пункте для моряков молодого пополнения, которое прибыло служить на флот в рамках весеннего призыва. Новобранцы по достоинству оценили выступление вокальной и оркестровой групп ансамбля.

Еще один концерт был организован на причальной стенке соединения охраны водного района главной базы ТОФ. Для моряков с новой программой выступил вокально-инструментальный ансамбль отдельной бригады морской пехоты «Морпехи России».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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