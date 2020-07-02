02.07.2020 (02:30)
Экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ отработали в море спасение терпящих бедствие людей
На Камчатке, в акватории Авачинского залива, лётчики вертолётной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели тренировки по поиску и спасению в море терпящих бедствие людей.
Экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС отработали поиск условно пострадавших по аварийному сигналу радиотехнических средств, а также взаимодействие с группой управления полётов при наведении на местонахождение пострадавших.
Кроме того, экипажи выполняли зависание и удержание вертолета над заданной точкой, спуск фельдшера-спасателя с высоты и подъем на борт пострадавших людей, а также оказание им первой медицинской помощи.
Главная задача тренировок состояла в повышении натренированности экипажей вертолетов Ка-27ПС по самостоятельному поиску и спасению терпящих бедствие людей на воде.