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02.07.2020 (07:00)

В Челябинской области состоялась крупнейшая отправка призывников

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников, призванных с Южного Урала в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу. Более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части на Северо-Западе России специальным воинским эшелоном.

Специальную обработку железнодорожного транспорта, предназначенного для перевозки молодого пополнения с Южного Урала, провели специалисты РХБ защиты смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области. Дезинфекционные команды, оснащенные новейшими авторазливочными станциями АРС-14 и индивидуальными дезинфекционными комплектами ИДК-1, провели обеззараживание перрона погрузки, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.

В пути следования все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечены защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками. Вместе с призывниками в составе администрации воинского эшелона следуют медицинские специалисты для проведения термометрии и осмотров молодых людей. В дороге для призывников организовано горячее трехразовое питание на базе вагона-ресторана.

Справочно:

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу из Челябинской области в войска будет отправлено более 3.5 тыс. молодых людей, в том числе один челябинец будет проходить службу в инновационном технополисе «Эра» в Краснодарском крае, а также 10 человек в научно-производственных ротах в Подмосковье.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призыв , Центральный военный округ
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