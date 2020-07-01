01.07.2020 (23:50)

Ветераны ВМФ приняли активное участие во Всероссийском голосовании

Ветераны Военно-Морского Флота, члены ветеранских организаций ВМФ России и члены их семей приняли активное участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Ветераны голосовали, начиная с 25 июня каждый день, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического характера. Справки о расположении участков голосования ветераны могли получить от Адмиралтейского координационного совета ветеранов, который оперативно реагировал на любые поступающие запросы.

На территории избирательных участков строго соблюдалась все санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция между людьми, масочный режим, одноразовые авторучки. Также, каждый участок был оборудован средствами дезинфекции.

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