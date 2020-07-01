01.07.2020 (19:30)

Лучшие призывники Кубани отправились служить в Президентский полк

В Краснодаре состоялась отправка 15 лучших призывников края для прохождения службы в Президентском полку Федеральной службы охраны Российской Федерации в рамках весеннего призыва 2020 года.

В условиях противоэпидемиологических мер отправка прошла без приглашения гостей – ветеранов, представителей администрации края и родственников призывников.

«Я горд, что буду служить в Кремле. Мой брат там служил, и я долго готовился, чтобы тоже попасть в Президентский полк», – рассказал призывник Андрей Сафонов.

Важно отметить, что перед отправкой в краевой сборный пункт призывники прошли первичный тест на наличие коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и только после этого были допущены к дальнейшим мероприятиям призыва. Каждому призывнику был выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Кроме военного билета каждому военнослужащему выдали персональные электронные карты. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него внесены подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

Среди критериев отбора призывников для службы в Президентском полку: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

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