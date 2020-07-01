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01.07.2020 (17:50)

Военнослужащие молодого пополнения военной базы ЮВО в Абхазии успешно сдали тесты на коронавирус после карантина и приступили к плановым занятиям

Военнослужащие молодого пополнения призыва «Весна-2020», прибывшие на российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазию прошли мероприятия двухнедельного карантина и приступили к обучению по основным предметам боевой подготовки.

В течение всего периода карантина у военнослужащих, проживающих в отдельной казарме, трижды в день замеряли температуру. Все военнослужащие в обязательном порядке сдавали тест на коронавирусную инфекцию сразу по прибытию в воинскую часть и по завершению периода карантина.

По итогам тестов, у всех военнослужащих был показан отрицательный результат сдачи, что подтверждает эффективность принимаемых командованием ЮВО мер для безопасности и здоровья военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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