01.07.2020 (17:50)
Военнослужащие молодого пополнения военной базы ЮВО в Абхазии успешно сдали тесты на коронавирус после карантина и приступили к плановым занятиям
Военнослужащие молодого пополнения призыва «Весна-2020», прибывшие на российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазию прошли мероприятия двухнедельного карантина и приступили к обучению по основным предметам боевой подготовки.
В течение всего периода карантина у военнослужащих, проживающих в отдельной казарме, трижды в день замеряли температуру. Все военнослужащие в обязательном порядке сдавали тест на коронавирусную инфекцию сразу по прибытию в воинскую часть и по завершению периода карантина.
По итогам тестов, у всех военнослужащих был показан отрицательный результат сдачи, что подтверждает эффективность принимаемых командованием ЮВО мер для безопасности и здоровья военнослужащих.
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