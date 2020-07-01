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01.07.2020 (16:50)

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии ЮВО приняли участие в голосовании по изменениям в Конституции России

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в голосовании по изменениям в Конституции Российской Федерации.

В соединениях и воинских частях в голосовании приняло участие более 20 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Голосование проходило на более чем 20 участках в местах постоянной дислокации на территории Ставрополя, Краснодара, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также на территории российской военной базы в Абхазии.

Солдаты, офицеры и гражданский персонал проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдался масочный режим, на них имелись все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование было проведено с 25 июня по 1 июля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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-Не проголосовано-
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