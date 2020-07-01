01.07.2020 (15:50)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии завершилось голосование военнослужащих по изменениям в Конституцию РФ

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершилось участие военнослужащих базы в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.

В период голосования были приняты беспрецедентные меры по профилактике коронавирусной инфекции на участках. Несколько тысяч военнослужащих на пунктах голосования получили индивидуальные средства защиты – маски и перчатки, руки дополнительно обрабатывались антисептическими растворами.

Несколько тысяч военнослужащих российской военной базы ЮВО и членов их семей приняли участие в голосовании в присутствии членов выездной участковой комиссии из Посольства РФ в Республике Абхазии и российской военной базы.

Для тех военнослужащих, кто заступил в караул или на боевое дежурство, были организованы выездные мобильные пункты для голосования в отдаленных районах республики.

Все военнослужащие, недавно прибывшие из России для прохождения службы и принявшие участие в общероссийском голосовании за поправки в Конституцию РФ, дважды сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

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