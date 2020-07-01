01.07.2020 (13:55)

Военнослужащие 8-й общевойсковой армии ЮВО приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции России

Военнослужащие 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

В соединениях и воинских частях в голосовании приняло участие более 15 тыс. военнослужащих и гражданского персонала. Голосование проходило на 25 участках в местах постоянной дислокации на территории Ростовской и Волгоградской областей.

Солдаты, офицеры и гражданский персонал проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдался масочный режим, имелись все необходимые антисептические средства.

Также была организована работа выездных пунктов в расположении частей. Возможностью проголосовать смогли воспользоваться все военнослужащие, в том числе и недавно призванные на военную службу и находящиеся на карантине.

«Я считаю голосование важным событием для будущего нашей страны и мой долг проголосовать, потому что я хочу, чтобы мое мнение было услышанным», – сказал рядовой Никита Саломатин, проходящий службу в 150-й мотострелковой дивизии.

Для того, чтобы избежать скопления людей в один день, голосование было проведено с 25 июня по 1 июля.

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