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01.07.2020 (12:50)

В соединении ЮВО в Волгограде отобрали лучших спортсменов по армейскому рукопашному бою

На базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, прошел отборочный этап чемпионата соединения по армейскому рукопашному бою.

Всего к соревнованиям привлекалось более 60 спортсменов-рукопашников в семи весовых категориях: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 85 кг.

Как отметил помощник командира соединения по физической подготовке и спорту старший лейтенант Илья Линченко, военнослужащие показали высокий уровень подготовки, было проведено немало интересных боев, некоторые из которых завершились нокаутом.

Соревнования проводились по системе с выбыванием участников состязания после двух поражений. В них приняли участие команды всех подразделений мотострелкового соединения, прошедшие предварительный отбор в своих подразделениях.

По итогам индивидуального и командного зачёта все призеры чемпионата были награждены грамотами и кубками.

Очередной этап чемпионата по рукопашному бою среди соединений и воинских частей общевойсковой армии пройдёт в начале декабря в Новочеркасске.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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