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01.07.2020 (10:50)

Более 35 тыс. военнослужащих и гражданского персонала 58-й армии ЮВО приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции России

Более 35 тыс. военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Солдаты, офицеры и гражданский персонал проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Голосование прошло на 21 участке в пунктах постоянной дислокации на территории Ставрополя, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Дагестана и Южной Осетии.

Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдался масочный режим, на них имелись все необходимые антисептические средства.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
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