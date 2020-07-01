01.07.2020 (17:30)

Военнослужащие армейского корпуса Северного флота отрабатывают боевые стрельбы в составе взводов

Подразделения армейского корпуса Северного флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов. Стрельбы проходят на нескольких полигонах, расположенных в Мурманской области.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся, на расстоянии от 100 метров до 1 км. Около 50% учебного времени отводится на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.

Помимо этого, военнослужащие отрабатывают вопросы по оборудованию фортификационных сооружений, установке минно-взрывных заграждений, осваивают и закрепляют навыки при перемещении на поле боя в составе подразделений, а также оказанию первой медицинской помощи при различных травмах, ушибах и огнестрельных ранениях.

Всего в данном плановом мероприятии боевой подготовки, которое будет проходить в течение нескольких недель, задействовано более двух тысяч военнослужащих армейского корпуса Северного флота.

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