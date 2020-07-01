01.07.2020 (22:46)

В Амурской области в дальневосточном полку дальней авиации прошло учение с подразделениями МТО

В Амурской области в дальневосточном полку дальней авиации прошло учение с подразделениями материально-технического обеспечения.

В ходе учения был отработан норматив по выводу из-под удара условного противника автомобильной и специальной техники авиационного полка.

Отработка данного мероприятия проходила под руководством начальника автомобильной службы дальневосточного соединения дальней авиации гвардии подполковника Вадима Тимошенко.

В организованном марше были задействованы батальон аэродромно-технического обеспечения, батальон связи и радиотехнического обеспечения, подразделения специальной инженерной службы и технико-эксплуатационной части. Всего было задействовано 125 единиц автомобильной и специальной техники.

Также были отработаны вводные по замене различных неисправных агрегатов и узлов, устранение своими силами разрушенного условным бомбовым ударом участка дороги при движении по пересеченной местности.

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