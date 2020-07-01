01.07.2020 (22:35)

В соединении дальней авиации в Саратовской области стартовал месячник безопасности военной службы

В соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, стартовал месячник безопасности военной службы.

В ходе построения личного состава управления соединения были доведены цели мероприятия, в частности совершенствование деятельности и повышение ответственности командиров и начальников всех степеней за сохранение жизни и здоровья военнослужащих и повышение эффективности принимаемых мер по созданию и поддержанию безопасных условий военной службы. Так же совместно с представителями военной комендатуры территориального Саратовского гарнизона был проведен строевой смотр, в рамках которого были проверены внешний вид и личную документацию военнослужащих.

Во время месячника с личным составом будут проходить теоретические занятия с наглядной демонстрацией отрабатываемых вопросов более чем по десяти направлениям.

«Основное внимание будет уделено изучению вопросов сохранения жизни и здоровья военнослужащих в ходе проведения летно-тактических учений, при выполнении повседневных обязанностей, эксплуатации, обслуживании и ремонте вооружения и военной техники, а также по предупреждению дорожно-транспортных происшествий» - сообщил командир соединения генерал-майор Олег Пчела.

Занятия проведут наиболее подготовленные офицеры службы войск и безопасности военной службы, подразделений материально-технического обеспечения. О соблюдении санитарно-эпидемиологических норм расскажут представители медицинской службы.

Месячник безопасности военной службы продлится до 31 июля

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