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01.07.2020 (22:09)

Более 2000 младших военных пополнили воинские части и соединения РВСН

Более 2 тыс. военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пополнили воинские части и соединения РВСН.

Уровень специальной и технической подготовки которых позволяет им приступить к выполнению обязанностей по предназначению без дополнительной подготовки. Около 500 выпускников учебного центра были доставлены в войска из Ярославской области, более 800 – из Псковской и более – 700 из Астраханской области.

За время обучения в центре военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и профессорско-преподавательский состав учебных центров, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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