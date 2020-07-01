01.07.2020 (22:09)

Более 2000 младших военных пополнили воинские части и соединения РВСН

Более 2 тыс. военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пополнили воинские части и соединения РВСН.

Уровень специальной и технической подготовки которых позволяет им приступить к выполнению обязанностей по предназначению без дополнительной подготовки. Около 500 выпускников учебного центра были доставлены в войска из Ярославской области, более 800 – из Псковской и более – 700 из Астраханской области.

За время обучения в центре военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и профессорско-преподавательский состав учебных центров, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице