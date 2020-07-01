01.07.2020 (20:40)

Танкисты ЦВО - участники Всеармейского этапа «Танкового биатлона» посетили Главный Храм Вооруженных Сил

Военнослужащие уральской танковой дивизии, представляющие Центральный военный округ (ЦВО) на Всеармейском этапе «Танкового биатлона» с экскурсией посетили Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

В составе экскурсионной группы военнослужащие ЦВО осмотрели барельефы, на которых изображены ключевые моменты Великой Отечественной война, а также ознакомились с внутренним убранством храмового комплекса. В завершение экскурсии танкисты ЦВО посетили памятный мемориал «Матерям победителей», соединяющий галерею «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил в Подмосковном парке «Патриот».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице