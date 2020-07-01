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01.07.2020 (20:40)

Танкисты ЦВО - участники Всеармейского этапа «Танкового биатлона» посетили Главный Храм Вооруженных Сил

Военнослужащие уральской танковой дивизии, представляющие Центральный военный округ (ЦВО) на Всеармейском этапе «Танкового биатлона» с экскурсией посетили Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

В составе экскурсионной группы военнослужащие ЦВО осмотрели барельефы, на которых изображены ключевые моменты Великой Отечественной война, а также ознакомились с внутренним убранством храмового комплекса. В завершение экскурсии танкисты ЦВО посетили памятный мемориал «Матерям победителей», соединяющий галерею «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил в Подмосковном парке «Патриот».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Парк Патриот
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