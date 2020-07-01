01.07.2020 (20:15)

Российские военнослужащие в Таджикистане завершили голосование по поправкам в Конституцию РФ

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершили голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Голосование для военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала соединения состоялось на территории военной базы. Для этого в военных городках Душанбе и Бохтаре были развернуты участки для голосования, оснащенные постами медицинского контроля и необходимыми средствами дезинфекции. В целях исключения массового скопления людей участки голосования работали в период с 25 июня по 1 июля включительно, с соблюдением санитарно-эпидемических мер. Прибывая, участники голосования находились на безопасной дистанции и в медицинских масках, а специально созданные бригады из числа военнослужащих периодически проводили дезинфекцию помещений.

Всего на 201-й военной базе в голосовании приняли участие более 2 тыс. граждан РФ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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