Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.07.2020 (14:45)

В армейском корпусе Балтийского флота завершились сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17

В восточной части Калининградской области закончились месячные сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17 соединений и воинских частей объединения.

В общей сложности, в сборах приняли участие свыше 300 военнослужащих.

За время проведения мероприятия боевой подготовки с гранатомётчиками было проведено около 70 занятий по основным предметам боевой подготовки.

Каждый военнослужащий за время сборов выполнил не менее 20 упражнений контрольных стрельб.

Главная задача сборов - выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке - была достигнута.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Боевые расчеты системы С-300 ПМ2 «Фаворит» Западного военного округа отразили нападение условного воздушного противника
Экипажи армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах
В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии ЗВО уничтожили более ста бронированных целей условного противника
В Подмосковье участники всеармейского этапа соревнований «Танковый биатлон» полностью подготовили технику к состязаниям

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false