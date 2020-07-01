01.07.2020 (14:45)
В армейском корпусе Балтийского флота завершились сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17
В восточной части Калининградской области закончились месячные сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17 соединений и воинских частей объединения.
В общей сложности, в сборах приняли участие свыше 300 военнослужащих.
За время проведения мероприятия боевой подготовки с гранатомётчиками было проведено около 70 занятий по основным предметам боевой подготовки.
Каждый военнослужащий за время сборов выполнил не менее 20 упражнений контрольных стрельб.
Главная задача сборов - выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке - была достигнута.
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