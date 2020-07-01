01.07.2020 (14:30)

В 2020 году в Военную академию РВСН поступило свыше 15 учебно-тренировочных средств для обучения курсантов и слушателей

Академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого продолжает активную работу по развитию своей инфраструктуры.

Продолжается наращивание учебно-материальной базы из современных учебно-тренировочных средств (УТС). В 2020 году в Военную академию РВСН поступило свыше 15 современных УТС для обучения курсантов и слушателей навыкам профессиональной работы на современных образцах вооружения, с которыми им придётся работать в войсках.

При обучении на данных тренажерах военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления огромными агрегатами

с использованием автоматизированной системы, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, показывающих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.

Поступление современных учебно-тренировочных средств в РВСН будет продолжаться в соответствии с планом поставок.

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