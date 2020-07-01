01.07.2020 (14:16)

Разведчики Новосибирского училища показали мастер-класс по погрузке боевой машины пехоты на железнодорожную платформу во всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Команда разведчиков Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) показала мастер-класс по погрузке боевой машины пехоты на железнодорожную платформу на втором этапе всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки».

Сегодня на полигоне «Кольцово» в г. Новосибирске прошел второй этап всеармейского конкурса «Конкурс разведчиков-специалистов».

Механики-водители выполнили зачетное упражнение «Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности» по маршруту, протяженностью более 5 км. Боевые машины пехоты двигались на максимальной скорости и преодолевали искусственные и естественные препятствия: колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров. Многие из препятствий, такие как минное поле, могли лишить любую команду зачетных очков. Однако команды в упорной борьбе прошли их безошибочно.

Завершился второй этап конкурса выполнением одного из самых сложных упражнений второго этапа - погрузка боевой машины пехоты на железнодорожную платформу и большегрузный полуприцеп на точность и время. Команда разведчиков НВВКУ безошибочно с ним справилась, сохранив за собой лидирующие позиции по итогам двух этапов соревнований.

Остальной личный состав разведывательных отделений выполнил нормативы по связи, военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Завтра на полигоне «Кольцово» учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» посоревнуются на скорость силу и ловкость в ходе прохождения самого сложного этапа армейских игр – прохождение «Тропы разведчика».

Всеармейский этап международных соревнований «Отличники войсковой разведки» начался 28 июня и завершится 09 июля церемонией торжественного награждения команды победителей. В конкурсе принимают участие более 150 военнослужащих, представители от 4 округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флотов, военнослужащие воздушно-десантных войск, а также команда Росгвардии.

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