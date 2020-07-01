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01.07.2020 (14:00)

Боевые расчеты системы С-300 ПМ2 «Фаворит» Западного военного округа отразили нападение условного воздушного противника

В Новгородской области боевые расчеты зенитной ракетной системы С-300 ПМ2 «Фаворит» Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели тренировку по отражению воздушного нападения условного противника.

В режиме тренировки военнослужащие зенитного ракетного полка провели несколько противовоздушных боев, в ходе которых провели поиск, захват целей на сопровождение, а также произвели электронные пуски зенитных управляемых ракет. Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

Пункт боевого управления системы С-300 ПМ2 имеет широкие возможности по тренировке боевых расчетов зенитных ракетных дивизионов по отражению воздушных средств нападения различного класса сложности, включая высокоскоростные, высокоманевренные, а также баллистические цели.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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