01.07.2020 (13:30)

Впервые под Новороссийском стартовал Всеармейский этап конкурса «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения ВДВ

На полигоне Раевский под Новороссийском состоялась торжественная церемония открытия Всеармейского конкурса «Полярная звезда» по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ), проводимого в рамках Армейских международных игр “АрМИ-2020”.

Ежегодный конкурс проводится во второй раз в рамках подготовки к Армейским международным играм и впервые на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

По условию конкурса каждая из 6-ти команд включает в себя 14 человек: тренер, судья, командир группы специального назначения, его заместитель, снайпера, разведчик–радист, пулеметчики, гранатометчики и саперы.

«В течение 10 дней конкурса военнослужащим из Тулы, Иваново, Пскова, Ульяновска, Новороссийска и Подмосковья предстоит продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества в условиях максимально приближенных к боевым. По итогам каждый участник получит свою индивидуальную оценку» - поделился главный судья конкурса полковник Вячеслав Николахин.

Также на торжественной церемонии, проводимой на плацу отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения присутствовали командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий, а также ветераны Воздушно-десантных войск, разведки и спецназа, которые пожелали участником честной борьбы и победы сильнейшей команде.

В завершении торжественной церемонии открытия конкурса перед его участниками выступил вокально-инструментальный ансамбль Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ “Синева”.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 лучших разведчиков из 5-ти подразделений специального назначения воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, а также отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

Участники, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду ВДВ, которая представит Вооруженные Силы России на международном этапе конкурса в Республике Беларусь.

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