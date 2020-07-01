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01.07.2020 (13:45)

Экипажи армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах.

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26 провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Кроме того, экипажами ударных вертолетов были отработаны элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

Всего к полётам было привлечено более 10 вертолётов различных модификаций, свыше 30 членов экипажей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС , ПВО
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