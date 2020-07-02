02.07.2020 (00:00)

Военнослужащие Шиханского местного гарнизона приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации

В воинских частях и организациях в голосовании приняли участие военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей. Голосование проходило на 3 участках в местах постоянной дислокации на территории г. Вольск-17, г. Вольск-18 Саратовской области.

Солдаты, офицеры и гражданский персонал проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдался масочный режим, на них имеются все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 25 июня по 1 июля. Силами 33 ЦНИИИ Минобороны России было организовано проведение дезинфекции помещений 24 июня 2020 года в ходе подготовки к голосованию, а также ежедневно по окончании голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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