01.07.2020 (13:18)

Котельные Северного флота прошли экспертизу промышленной безопасности

Более 90 экспертиз промышленной безопасности теплогенерирующих объектов проведено филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как отметил начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту Владимир Белевцев, «соответствие объектов требованиям промышленной безопасности позволяет минимизировать как вероятность наступления аварийных ситуаций, так и риск загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью людей».

Экспертиза промышленной безопасности – это оценка соответствия объекта экспертизы требованиям и нормам безопасной эксплуатации, прописанным в федеральных нормах и правилах промышленной безопасности, а так же иных законодательных актах России по промышленной безопасности.

Проведенные экспертизы теплогенерирующих объектов Северного флота показали их работоспособность и отсутствие существенных дефектов оборудования.

В настоящее время на Северном флоте работы по планам текущих ремонтов объектов теплового и водопроводно-канализационного-хозяйства 2020 года завершены более чем на 75 %.

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