01.07.2020 (12:45)

Малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг» прибыл в г. Кронштадт для участия в Главном Военно-Морском Параде

Первым боевым кораблем, прибывшим в Кронштадт для участия в Главном Военно-Морском Параде стал малый ракетный корабль Каспийской флотлии проекта 21631 «Великий Устюг».

Корабль совершил межфлотский переход и ошвартовался у причала Ленинградской военно-морской базы в г. Кронштадте. Техника и вооружение корабля работают в штатном режиме, экипаж готов к мерроприятиям по плану подготовки к Главному Военно-Морскому Параду, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля в День Военно-Морского Флота России. Об этом доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на совещании о подготовке инфраструктуры Кронштадтского рейда и рейда Невы для временного базирования кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада, которые начинают поэтапно прибывать с флотов.

Малые ракетные корабли проекта 21631, разработки АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», являются многоцелевыми кораблями. Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», входящее в состав АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», приступило к строительству кораблей данного проекта в 2010 году. В настоящее время восемь кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия» – уже несут службу в составе ВМФ России, ведется строительство еще трех единиц проекта – «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь». 9-й корабль серии – МРК «Грайворон» проходит испытания.

Стоит отметить, что малые ракетные корабли проекта 21631 – это самая многочисленная серия в современном Военно-морском флоте России. Корабли проекта 21631 ранее уже не один доказывали свою эффективность в ходе действий в составе сил ВМФ, при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

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