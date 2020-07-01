01.07.2020 (12:00)
Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Голосование личного состава воинских частей инженерных войск центрального подчинения проходило на 11 избирательных участках в 7 субъектах Российской Федерации.
Главным приоритетом было обеспечение условий, гарантирующих сохранность здоровья участников голосования с соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.
Новости по теме:
Метки: