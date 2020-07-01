01.07.2020 (12:30)

Военнослужащие вузов Сухопутных войск приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации

Личный состав вузов подчиненных Главному командованию Сухопутных войск принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Генералы, офицеры, профессорско-преподавательский состав, курсанты и военнослужащие проголосовали на избирательных участках, расположенных в пунктах постоянной дислокации учебных заведений в городах: Благовещенск, Казань, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Смоленск.

Для соблюдения противоэпидемиологические требований, голосование проводилось с 25 июня. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков соблюдался масочный режим.

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