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01.07.2020 (12:30)

Военнослужащие вузов Сухопутных войск приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации

Личный состав вузов подчиненных Главному командованию Сухопутных войск принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Генералы, офицеры, профессорско-преподавательский состав, курсанты и военнослужащие проголосовали на избирательных участках, расположенных в пунктах постоянной дислокации учебных заведений в городах: Благовещенск, Казань, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Смоленск.

Для соблюдения противоэпидемиологические требований, голосование проводилось с 25 июня. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков соблюдался масочный режим.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Военное образование , Сухопутные войска
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-Не проголосовано-
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