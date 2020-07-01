01.07.2020 (11:15)
Концерт для жителей и гостей Хабаровска провел коллектив Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа
В Хабаровске состоялся концерт коллектива Ансамбля песни и пляски ВВО, подготовленный для жителей и гостей города Хабаровска.
Артисты ансамбля исполнили песни современных российских авторов и вокально-хореографические композиции. Так же в ходе выступления прозвучали песни военно-патриотического репертуара.
Кроме того, на сцене перед горожанами выступила музыкальная группа «Мы- есть мы», в состав которой входят военнослужащие Восточного военного округа.
Коллектив группы исполнил песни: «На безымянной высоте», «Дальневосточная» и другие, в том числе и авторские.
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