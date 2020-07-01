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01.07.2020 (11:15)

Концерт для жителей и гостей Хабаровска провел коллектив Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа

В Хабаровске состоялся концерт коллектива Ансамбля песни и пляски ВВО, подготовленный для жителей и гостей города Хабаровска.

Артисты ансамбля исполнили песни современных российских авторов и  вокально-хореографические композиции. Так же в ходе выступления  прозвучали песни военно-патриотического репертуара.

Кроме того, на сцене перед горожанами выступила музыкальная группа «Мы- есть мы», в состав которой входят военнослужащие Восточного военного округа.

Коллектив группы исполнил песни: «На безымянной высоте», «Дальневосточная» и другие, в том числе и авторские.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Концерты , Ансамбль
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