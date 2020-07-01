01.07.2020 (11:00)
Боевые расчеты ЗРК «Тор-М2» гвардейской танковой армии ЗВО в ходе учения в Астраханской области уничтожат высотные баллистические и крылатые цели
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Московской области области, в ходе тактического учения уничтожат высотные баллистические и крылатые цели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
ЗРК «Тор-М2» совершат марш комбинированным способом на штатной технике на расстояние более 1000 км и в конце июля примут участия в учениях с боевой стрельбой.
Зенитчикам предстоит выдвинуться в указанные позиционные районы и провести практические пуски ракет по различным целям. Расчеты отработают задачи по захвату целей сходу и ведение стрельбы в движении в условиях постановки сильных радиолокационных помех.
Для создания мишенной обстановки будут применены более 100 имитационных воздушных целей, имитирующие беспилотные и сверхзвуковые летательные аппараты, а также ракеты-мишени имитирующие баллистическую ракету. Также боевые расчеты будут выполнять задачи по проверке работоспособности всех систем ЗРК, перегрузке ракет в полевых условиях с применением специальных транспортно-заряжающих машин.
В учении примут участие порядка 500 военнослужащих, и будет задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.
В настоящее время военнослужащие приступили к погрузке и в ближайшее время приступят к совершению марша из Московской области в Астраханскую для участия в учениях с боевой стрельбой.