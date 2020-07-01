01.07.2020 (10:45)

В Подмосковье участники всеармейского этапа соревнований «Танковый биатлон» полностью подготовили технику к состязаниям

На полигоне Алабино Западного военного округа участники всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди танковых подразделений подготовили боевую технику к соревнованиям.

Военнослужащие провели контрольный осмотр танков, заменили технические жидкости, масла, заправили технику дизельным топливом. Ежедневно после тренировок и каждого дня соревнований экипажи будут выполнять плановое техническое обслуживание и подготовку боевых машин к мероприятиям следующего дня.

Во Всеармейских состязаниях «Танковый биатлон» принимает участие свыше 15 экипаж танков Т-72Б3 ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

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