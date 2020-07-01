01.07.2020 (10:30)

70 творческих номеров представили участники конкурса «Воин Мира» в Екатеринбурге

Участники всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр-2020, представили на суд жюри 70 творческих номеров в ходе литературно-художественного и танцевального творческого этапа «Кавалер (Сударыня)», завершившегося в Окружном доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге.

В рамках третьего этапа конкурса представители 13 команд соревновались в четырех номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение. На суд конкурсного жюри военнослужащие представили 70 номеров, которые оценивались по нескольким критериям: сценическое мастерство, оригинальность и художественное оформление номера, а также судьи оценивали вокальные, хореографические и ораторские данные конкурсантов.

В программе конкурса «Воин мира» запланировано проведение пяти этапов. Кроме завершившегося интеллектуального этапа «Эрудит», военно-спортивного «Атлет» и творческого «Кавалер (Сударыня)» участникам предстоит выявить сильнейших в огневой и боевой подготовке на этапах «Снайпер» и «Профессионал».

Всего в конкурсе принимает участие 78 военнослужащих из 13 команд Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного Флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12 Главного управления и Военного университета Минобороны, а также Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.

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