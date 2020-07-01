01.07.2020 (10:15)

Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин прошли в ходе второго этапа конкурса «Десантный взвод-2020» в Псковской области

На этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2020» в Псковской области состоялся второй этап, в котором соревновались лучшие экипажи боевых машин из 12 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск. Хозяева конкурса, Псковские десантники, выставили две команды, одна из которых выступает на БМД-2, а другая на современных БМД-4М.

По условиям конкурса, экипажам, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстояло преодолеть дистанцию протяженностью около 5 километров, где на маршруте участники преодолевали противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на каждом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м, для стрельбы из спаренного пулемета.

Все команды, вышедшие на старт этапа, показали свой высокий профессионализм и отличные результаты.

По итогам соревнований, с общим результатом трех экипажей (с учетом штрафного времени) - 27 минут 52 секунды, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, экипажи которой не оставили ни единого шанса своим соперникам. Второй результат показали хозяева конкурса - Псковские десантники, выступающие на БМД-4М, уступившие победителям около 12 минут. Третье время у представителей 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) из Омска.

По результатам соревнования, экипажи боевых машин примут старт в гонке преследования, которая состоится на этой неделе.

После двух проведенных этапов, безоговорочно лидирует команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На втором месте хозяева конкурса - команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, выступающая на БМД-4М. Третьими, в общем зачете, идут представители Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения.

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