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01.07.2020 (09:45)

В соединении морской пехоты Балтийского флота готовится к сдаче новая столовая

В соединении морской пехоты Балтийского флота завершается строительство и оборудование современной столовой. Она рассчитана на 1000 посадочных мест и приготовление до 2000 обедов.

Варочные цеха новой столовой оснащены самой современной техникой, позволяющей полноценно готовить все виды блюд для военнослужащих с соблюдением всех норм, принятых в Вооруженных Силах РФ.

На каждый прием пищи здесь смогут готовить не менее двух первых блюд, трёх холодных закусок, трёх мясных и рыбных блюд, трёх гарниров, а также нескольких видов компотов, морсов и соков. В салат-баре на выбор будут предложены свежие, соленые и маринованные огурцы и томаты, свежие капуста морковь, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированные фасоль, кукуруза и зелёный горошек, консервы овощные закусочные и др.

Участие в раздаче блюд поваров позволит соблюсти полноту доведения положенных норм довольствия до каждого военнослужащего, а также поддерживать установленные требования санитарных норм и правил.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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