01.07.2020 (09:30)
В Ленинградской армии ВВС и ПВО проходит проверка комплексной безопасности полетов
В Ленинградском объединении военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа начала работу комиссия Министерства обороны по проверке безопасности полетов в авиационных соединениях и воинских частях.
В течение недели комиссия, возглавляемая начальником службы безопасности полетов авиации Министерства обороны Российской Федерации, заслуженным лётчиком России генерал-лейтенантом Сергеем Байнетовым, проверит вопросы состояния безопасности полётов и организации лётной деятельности в объединении.
Основной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий соединениях и воинских частях.
В ходе мероприятия будут проверены основные вопросы состояния безопасности полетов: допуск летного состава к полетам, соблюдение требований безопасности при подготовке авиационной техники к полетам, соответствие требований руководящих документов при организации летной деятельности.
Кроме того, в рамках проверки будет проверена организация психологической работы с летным составом, а также соответствие состояния здоровья летчиков армейской, оперативно-тактической и транспортной авиации предъявляемым требованиям.