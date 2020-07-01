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01.07.2020 (09:30)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО проходит проверка комплексной безопасности полетов

В Ленинградском объединении военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа начала работу комиссия Министерства обороны по проверке безопасности полетов в авиационных соединениях и воинских частях.

В течение недели комиссия, возглавляемая начальником службы безопасности полетов авиации Министерства обороны Российской Федерации, заслуженным лётчиком России генерал-лейтенантом Сергеем Байнетовым, проверит вопросы состояния безопасности полётов и организации лётной деятельности в объединении.

Основной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий соединениях и воинских частях.

В ходе мероприятия будут проверены основные вопросы состояния безопасности полетов: допуск летного состава к полетам, соблюдение требований безопасности при подготовке авиационной техники к полетам, соответствие требований руководящих документов при организации летной деятельности.

Кроме того, в рамках проверки будет проверена организация психологической работы с летным составом, а также соответствие состояния здоровья летчиков армейской, оперативно-тактической и транспортной авиации предъявляемым требованиям.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВС , ПВО
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