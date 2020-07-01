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01.07.2020 (08:30)

Более 350 молодых лейтенантов пополнили Ленинградское объединение ВВС и ПВО

Летом 2020 учебного года Ленинградская армия Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа пополнилась более 350 выпускниками высших военных учебных заведений Российской Федерации.

Среди ВУЗов Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Тверская военная академия воздушно-космической обороны Ярославское Высшее военное училище ПВО, Краснодарское Высшее Военное авиационное училище лётчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, Военная академия материально-технического обеспечения им. Генерала армии А.В. Хрулева и др.

Перед назначением на первичные офицерские должности все выпускники в обязательном порядке прошли специальные учебные курсы адаптации и ввода в строй молодых офицеров, в ходе которых они прошли тестирование по программам входного контроля – технической, специальной, физической, тактической и огневой подготовке.

На данный момент командирами соединений и воинских частей ведется активная работа по обеспечению молодых офицеров жилыми помещениями по месту прохождения военной службы, а также по трудоустройству жён военнослужащих и обеспечению их детей местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Молодые офицеры распределены для службы в авиационные, радиотехнические и зенитные ракетные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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