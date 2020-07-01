01.07.2020 (06:24)

Корабельная поисковая ударная группа ТОФ вернулась на Камчатку после выполнения задач в акватории Тихого океана

Корабли поисковой ударной группы (КПУГ) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вернулись в пункт базирования на Камчатке после успешного выполнения учебно-боевых задач в дальней морской зоне.

В период 30-ти дневного похода Малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107» проводили патрулирование в назначенной зоне, осуществляли демонстрацию флага Российской Федерации, самостоятельно и во взаимодействии с противолодочной морской авиацией отработали учебные задачи по поиску подводных лодок условного противника в Тихом океане и Охотском море. Экипажи совершенствовали навыки практического применения противолодочного оружия, решали противоминные задачи, провели учения по отражению атак средств воздушного нападения противника, изучали отдаленные от места базирования районы плавания.

За месяц в море кораблями КПУГ пройдено 2300 морских миль и выполнено 40 боевых упражнений.

В рамках церемония встречи отряда на плацу состоялось общее построение экипажей кораблей соединения. Командирам двух МПК по традиции были вручены жаренные поросята. Также по итогам похода ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания.

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