01.07.2020 (05:40)
В Амурском заливе Гидрографические суда ТОФ провели гидрографические работы в местах установки рейдового оборудования
Малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и большой гидрографический катер БГК-362 Тихоокеанского флота провели исследовательские работы в акватории Амурского залива, в районе, где традиционно формируется парадный строй кораблей ко Дню Военно-Морского Флота.
В ходе четырехдневных работ был осуществлен промер глубин, проведена детальная съемка рельефа дна, обследование притопленных объектов в секторе проведения Военно-морского парада.
Также гидрографами были уточнены координаты постановки рейдового оборудования.
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