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01.07.2020 (03:45)

В Благовещенске на мемориале площади Победы установят капсулы с землей городов – героев Великой Отечественной войны

На мемориале площади Победы г. Благовещенск установят капсулы с землей, взятой с братских могил всех городов-героев Великой Отечественной войны. Мероприятие реализуется при содействии Министерства обороны России.

В настоящее время в мемориале уже установлены капсулы с землей, взятой в городах-героях Москва, Ленинград, Сталинград, Киев, Новороссийск, Севастополь, Брест, Одесса и Керчь.

В день 75-летия окончания Второй мировой войны, который отметят 3 сентября, в мемориал установят еще четыре капсулы с землей из городов-героев Мурманск, Смоленск, Минск и Тула.

Часть земли уже доставлена в Благовещенск. Вскоре прибудет капсула с землей из Минска. 3 июля, в День независимости Республики Беларусь, её торжественно передадут председателю Амурской региональной общественной историко-патриотической организации «За развитие региона». 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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