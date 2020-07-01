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01.07.2020 (03:40)

Подразделения армейского корпуса на Сахалине продолжают пополнять новобранцы

Соединения и воинские части армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине продолжают пополняться военнослужащими весеннего призыва.

Большинство из прибывших новобранцев являются жителями Сахалинской области, и лишь малая часть прибыла для прохождения службы по призыву на остров из других регионов страны. Все они будут проходить службу
в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа.

Особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий жилых и бытовых помещений казарм, где размещаются новобранцы.

По прибытии военнослужащих в сводные роты молодого пополнения
с ними проводится целый комплекс мероприятий по профессиональному психологическому отбору, изучению индивидуальных особенностей. Данные мероприятия проводят специалисты психологической службы, что способствует созданию благоприятного климата в воинских коллективах и успешной адаптации новобранцев к условиям военной службы.

По окончанию занятий общевоинского курса и принятия Военной присяги, военнослужащие будут распределены по подразделениям с учётом их результатов профессионально-психологического отбора.

Всего на сегодняшний день в подразделения армейского корпуса на Сахалине прибыло более 300 призывников.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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