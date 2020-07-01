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01.07.2020 (03:35)

Военнослужащие-женщины совершили десантирование на парашютах Д-10

Военнослужащие-женщины одного из соединений Восточного военного округа выполнили десантирование с использованием парашюта Д-10.

Учебно-тренировочный сбор проводился с группой парашютной подготовки на аэродроме «Гаровка-2» под Хабаровском. Руководителем десантирования с военнослужащими учебных групп были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.

С каждым  военнослужащим из состава групп был пройден специальный курс укладки парашюта и безопасного приземления, изучены правила совершения прыжка. Кроме того, были сданы зачёты для допуска к практической части воздушно-десантной подготовки.

Десантирование группы военнослужащих-женщин осуществлялось с вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации ВВО с высот 800 и 1000 метров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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