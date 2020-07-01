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01.07.2020 (03:30)

Военнослужащие ВВО в Бурятии восстановят легендарную «Катюшу»

Специалисты технического подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, приступили к восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши».

До этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения в военном городке Сосновый Бор.

По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

 На машине спланирован ремонт кабины, установка силового агрегата, проверка трансмиссии, замена коробки перемены передач, восстановление рулевого управления, световой сигнализации, а также реактивной установки.

Все работы пройдут с учетом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документации. На автомобиль будут установлены оригинальные запасные части и агрегаты.

Напомним, что ранее в объединении, специально к празднованию 75-летия Великой Победы специалистами ремонтно-восстановительного подразделения был восстановлен танк Т-34.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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