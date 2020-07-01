01.07.2020 (10:00)

На Черноморском флоте проходит учение зенитно-ракетных подразделений по обороне объектов от воздушного нападения условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Их основной целью является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков.

В совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Всего к участию в учении привлечено порядка 200 военнослужащих и около 40 единиц вооружения и военной техники.

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